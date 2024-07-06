قصف مدفعي وسط مدينة رفح

تعرض وسط مدينة رفح، اليوم السبت، لقصف "المدفعية الإسرائيلية".

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، تم انتشال جثامين 7 أشخاص بينهم سيدتان، ونقلها إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، حسب ما نقلته قناة الأقصى الفلسطينية عن مصادر محلية.