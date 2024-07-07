​الأمم المتحدة تحذر من "خطر كبير" في غزة

حذرت الأمم المتحدة، من ما وصفته "خطر كبير" في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة، إن "هناك خطرا كبيرا لحدوث مجاعة بغزة مع استمرار الصراع".

يشار الى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت، مؤخرا، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مؤكدة ضرورة نقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى خارج القطاع.