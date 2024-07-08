الأونروا بشأن الوضع في غزة: كارثي

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي".

وقالت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا، "الوضع بقطاع غزة كارثي في ظل غياب الإمدادات والمواد الأساسية".

وأضافت "نحتاج إلى تأمين دخول شاحنات المساعدات وتأمين طرق لضمان وصولها".

وكانت الأمم المتحدة قالت، أمس الأحد، إن هناك خطرا كبيرا لحدوث مجاعة بغزة مع استمرار الصراع.