الأمم المتحدة: إسرائيل تشن "حملة تجويع متعمدة" في غزة

وقال 10 خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان: "نعلن أن حملة التجويع المتعمدة والموجهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة، وأدت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة".ولم تعلن الأمم المتحدة رسميا حالة مجاعة في قطاع غزة.لكن الخبراء الأمميين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أصروا على أنه "لا يمكن إنكار حدوث مجاعة".وقال الخبراء المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة: "توفي 34 فلسطينيا من سوء التغذية منذ 7 تشرين الاول معظمهم أطفال".وذكروا 3 أطفال ماتوا مؤخرا "بسبب سوء التغذية وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية"، موضحين: "فايز عطايا الذي كان بالكاد يبلغ 6 أشهر، توفي في 30 ايار 2024، وعبد القادر السرحي (13 عاما) توفي في 1 حزيران 2024، في مستشفى الأقصى في دير البلح".وتوفي الطفل أحمد أبو ريدة (9 أعوام) بعد يومين من ذلك "في الخيمة التي تؤوي عائلته النازحة في منطقة المواصي في خانيونس".وأضاف الخبراء: "مع وفاة هؤلاء الأطفال من الجوع (...) لا شك أن المجاعة امتدت من شمال غزة إلى وسط وجنوب غزة".وأشاروا إلى أن العالم لم يبذل مزيدا من الجهود لتجنب هذه الكارثة.وقالوا: "حين توفي من الجوع طفل يبلغ من العمر شهرين في 24 شباط ثم الطفل يزن الكفارنة (10 أعوام) في 4 اذار، تأكد أن المجاعة ضربت شمال غزة".وأضافوا: "كان يفترض أن يتدخل العالم أجمع في وقت مبكر لوقف حملة التجويع والإبادة التي تشنها إسرائيل ومنع هذه الوفيات. التقاعس عن التحرك تواطؤ".