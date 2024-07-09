ضحايا بقصف إسرائيلي استهدف مركز إيواء في خان يونس

وقال موقع "روسيا اليوم"، باستشهاد 20 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

الى ذلك، قالت مصادر طبية في غزة إن "20 شخصا استشهدوا في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس".



وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبي بمنطقة عبسان الكبيرة.