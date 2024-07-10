واشنطن قلقة من استخدام قنابل "2000 رطل" في رفح

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من استخدام قنابل "2000 رطل" قبل عملية رفح.

وقال مسؤول أمريكي، "واشنطن أعربت عن قلقها من استخدام القنابل زنة 2000 رطل قبيل عملية رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضاف "هواجسنا لا تتعلق بالقنابل زنة 500 رطل وعمليات شحنها إلى إسرائيل ستستأنف وفق المعتاد".

الى ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شحن قنابل تزن الواحدة منها 500 رطل إلى إسرائيل".

وتابعوا أن "القنابل الأمريكية في مرحلة الشحن ويتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة".