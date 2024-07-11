واشنطن تتحدث عن "احتمال" للتوصل لاتفاق بشأن غزة

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الخميس، أن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.

وقال سوليفان في تصريحات صحافية، "نرى احتمالا للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وليس هناك تغيير في الموقف بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل".

وأضاف "نرى احتمالا للتوصل لاتفاق وهناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها"، معتقدا أن "القضايا المتبقية قابلة للحل"، موضحا أن "المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية".