واشنطن تعلن: قريبون من اتفاق بشأن غزة

أعلن مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن قرب اتفاق بشأن قطاع غزة.

وقال جون كيربي في تصريحات صحافية، "متفائلون بحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفريقنا التفاوضي لا يزال في المنطقة ويجري مباحثات لنرى ما إذا كان الاتفاق على التفاصيل ممكنا".

وأضاف أن "إسرائيل وحماس وافقتا على الإطار وهذه خطوة ملموسة إلى الأمام".

ولفت الى أنه "توجد تفاصيل عالقة ينبغي الاتفاق عليها وهذا سبب بقاء فريقنا التفاوضي في المنطقة"، مشددا "نعتقد أننا قريبون من اتفاق ولكن لم نبلغ ذلك بعد ولا يمكننا التوقف قبل التوصل إليه".