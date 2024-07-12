بايدن: حماس وإسرائيل اتفقوا على إطار هدنة غزة

وقال بايدن:"قبل ستة أسابيع، قدمت إطاراً شاملاً لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم".وأضاف:" لا يزال هناك عمل يجب القيام به وهذه قضايا معقدة، ولكن تم الاتفاق على هذا الإطار الآن من قبل كل من إسرائيل وحماس.وتابع الرئيس الأميركي: "فريقي يحرز تقدماً وأنا مصمم على إنجاز هذا الأمر".