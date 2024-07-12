تطور جديد.. "السرايا اللبنانية" تنفذ عملية ضد القوات الإسرائيلية

وقالت غرفة "عمليات السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعا عن وطننا لبنان وشعبه وفي ‏الذكرى السنوية الثامنة عشرة لحرب تموز، تعلن السرايا اللبنانية عن أولى عملياتها العسكرية ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي".وأضافت "عند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 12 يوليو هاجمت مجموعة ‏الشهيدين عبد العال في السرايا اللبنانية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"، مؤكدة على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.‏في 3 نوفمبر 1997 أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مؤتمر صحفي التشكيل المقاوم العابر للطوائف تحت اسم "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي".وهي إطار تبلور بعد استقبال نصر الله للحشود المعزية بنجله هادي والتي ضمت معزين من كل الطوائف اللبنانية، وقد طالبوا بالانخراط في صفوف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وأن تكون المقاومة شاملة لكل من يرغب في قتال العدو.ومنذ إعلان انطلاقتها تتيح "السرايا اللبنانية" لكل لبناني مهما كانت هويته السياسية أو الطائفية أو إمكاناته المادية والعلمية بالتطوع العسكري ضمن تشكيلاتها، ولا تأخذ بعين الاعتبار إلا بعض الشروط الأساسية: "ألا يكون على المنتسب أي شبهة أمنيّة، وأن يتمتع ببنية جسدية مؤهلة للقتال، فضلا عن كونه غير منتمٍ إلى أي حزب لبناني، والإيمان بأن إسرائيل عدو للبنان، وأن المشروع الصهيوني خطير على المنطقة ويجب محاربته، إضافة إلى حسن الظاهر والسيرة العامة".