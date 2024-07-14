غزة.. نحو 80 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الأحد، عن تعرض القطاع لنحو 80 ألف طن متفجرات منذ بداية الحرب.

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وقال المكتب إن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة ضد النازحين بمدرسة "أبو عريبان" في مخيم النصيرات راح ضحيتها 15 شهيدا و80 جريحا". وأضاف المكتب في بيان أن "قوات الاحتلال ألقت أكثر من 79 ألف طن متفجرات على قطاع غزة مُنذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول 2023".