"إسرائيل" تغتال قياديا بالجماعة الإسلامية في لبنان.. من هو " محمد حامد جبارة"؟

السومرية نيوز – دوليات



استشهد القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان، محمد حامد جبارة أحد مسؤولي قوات الفجر، وذلك بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارته، على طريق غزّة في البقاع الغربي.

وكانت مسيّرة معادية استهدفت عند السادسة والنصف من صباح اليوم، بصاروخ سيارته وهي “بيك اب” نوع دودج، على طريق بلدة غزة، ما أدى إلى تمزيق هيكلها واستشهاد جبارة.

#بالفيديو | لحظة استهداف السيارة من المسيّرة الإسرائيلية على طريق عام بلدة #غزة في #البقاع_الغربي من إحدى كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية.#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/083IAK3wvw — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) July 18, 2024



وفي بيانٍ مقتضب، قالت قوات الفجر "غزّة البقاع تُؤاخي غزّة فلسطين بمداد الدم والشهداء، رحمة الله على شهيد قوات الفجر في الجماعة الإسلامية، محمد جبارة من بلدة القرعون اللبنانية".



وأكّدت الجماعة الإسلامية في لبنان، أنّ هذه الجريمة لن تثنيها عن الدفاع عن أرض وأهل الجنوب ونصرة الشعب في فلسطين. وفي بيانٍ مقتضب، قالت قوات الفجر "غزّة البقاع تُؤاخي غزّة فلسطين بمداد الدم والشهداء، رحمة الله على شهيد قوات الفجر في الجماعة الإسلامية، محمد جبارة من بلدة القرعون اللبنانية".وأكّدت الجماعة الإسلامية في لبنان، أنّ هذه الجريمة لن تثنيها عن الدفاع عن أرض وأهل الجنوب ونصرة الشعب في فلسطين.