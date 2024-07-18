"إسرائيل" تغتال قياديا بالجماعة الإسلامية في لبنان.. من هو " محمد حامد جبارة"؟

#بالفيديو | لحظة استهداف السيارة من المسيّرة الإسرائيلية على طريق عام بلدة #غزة في #البقاع_الغربي من إحدى كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية.#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/083IAK3wvw
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) July 18, 2024
#بالفيديو | لحظة استهداف السيارة من المسيّرة الإسرائيلية على طريق عام بلدة #غزة في #البقاع_الغربي من إحدى كاميرات المراقبة لأحد المحال التجارية.#الميادين_لبنان #لبنان pic.twitter.com/083IAK3wvw
#غزة البقاع تُؤاخي غزة فلسطين بمداد الدم والشهداء
رحمة الله على شهيد #قوات_الفجر في #الجماعة_الإسلامية محمد جبارة من بلدة #القرعون اللبنانية 💚🔻
وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد ⚔️#الجماعة_الإسلامية #جنوب_لبنان #حماس #القسام #صيدا #لبنان pic.twitter.com/E9oApfjvw1
— الجماعة الإسلامية _ صيدا (@jamaa_saida) July 18, 2024
#غزة البقاع تُؤاخي غزة فلسطين بمداد الدم والشهداء
رحمة الله على شهيد #قوات_الفجر في #الجماعة_الإسلامية محمد جبارة من بلدة #القرعون اللبنانية 💚🔻
وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد ⚔️#الجماعة_الإسلامية #جنوب_لبنان #حماس #القسام #صيدا #لبنان pic.twitter.com/E9oApfjvw1