السفير الفلسطيني عن قرار العدل الدولية: مكتسب قانوني جديد يدعم كافة الجهود لإنهاء الاحتلال

وأكد الرويضي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فلسطين رحبت بهذا القرار التاريخيّ الذي قيمت فيه المحكمة كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية. حيث أعلنت أعلى هيئة قضائية دولية في العالم أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال طويل الأمد وغير قانوني، وأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضمت الأرض الفلسطينية، وحرمت الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وأخضعته لتمييز وفصل عنصري منهجي، في انتهاك صارخ لمبادئ وأساسيات القانون الدولي".وقال السفير الرويضي ان "القرار يعتبر تاريخي لصدوره عن اعلى سلطة قضائية عالمية أكدت ان الاحتلال غير شرعي والاستيطان والجرائم يجب ان تتوقف، وان العالم مطالب اليوم باتخاذ موقف واضح ضد الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها كيان عنصري".وأكد الرويضي أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود".وشكر السفير الرويضي العراق الشقيق على موقفه المبدئي والداعم لدولة فلسطين حيث كان للعراق الشقيق موقفا واضحا امام محكمة العدل الدولية عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة، وقال ان ذلك يأتي امتدادًا لموقف العراق التاريخيّ بالوقوف مع فلسطين منذ العام ١٩٤٨.