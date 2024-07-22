حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس التي تشهد عملية عسكرية واسعة منذ صباح اليوم الاثنين، إلى 70 شهيدا بالإضافة إلى 200 جريح.

وكان الجيش الإسرائيلي طالب سكان الأحياء الشرقية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإخلاء مناطقهم فورا والتوجه لمنطقة المواصي التي كان قد استهدفها في وقت سابق هذا الشهر متسببا بمقتل قرابة الـ 100 شخص، تمهيدا لعملية عسكرية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان: "تحديث حصيلة خاصة بما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال "الإسرائيلي" لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا واكثر من 200 إصابة بينها حالات خطيرة".

ومع دخول الحرب يومها الـ290، يشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع تستهدف المناطق المأهول والمربعات السكنية والمراكز الصحية، فيما تركز القصف على مدينة خان يونس خاصة في منطقة بني سهيلا.