من 3 خطوات.. مبادرة صينية لإنهاء الحرب على غزة

وأكدت الوزارة في بيان أن "تلك المبادرة تنتهي بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".كما تابعت أن "إعلان بكين" تضمن أيضاً الاتفاق على وحدة جميع الفصائل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".أتى ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال توقيع "إعلان بكين" من جانب الفصائل في العاصمة الصينية، على أن أهم نقطة جاءت فيه كانت الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب".واجتمعت الفصائل الفلسطينية وأجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 تموز، وفقاً للتلفزيون الصيني المركزي.وأكد التلفزيون أن الحركتين وقّعتا "إعلان بكين" بشأن حوار المصالحة.كما أضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "قادة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين سيلتقون مع ممثلي وسائل الإعلام في بكين اليوم الثلاثاء بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي".وكشف أن "14 فصيلا فلسطينيا في المجمل سيحضرون اللقاء".