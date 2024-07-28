ضابط مسلم احتفى به نتنياهو في الكونغرس الأمريكي.. من هو أشرف البحيري؟

اشرف البحيري، ضابط مسلم في الجيش الإسرائيلي ورافق نتنياهو في زيارته الى الكونغرس الأمريكي، وصفه نتنياهو انه "قتل الكثير من مقاتلي حماس في السابع من أكتوبر"، الامر الذي اثار جدلا واسعا اضيف الى جدل زيارة نتنياهو الى الكونغرس الأمريكي.وأشرف البحيري هو جندي بدوي إسرائيلي مسلم من بلدة رهط في النقب، وقد قام نتنياهو خلال خطابه بتقديمه في الكونغرس، لكن اللافت للنظر هو التعريف الذي حظي به أشرف، إذ ميّزه نتنياهو بقوله: "في 7 أكتوبر قتل أشرف الكثير من مقاتلي حركة حماس في البداية، ودافع عن رفاقه في القاعدة العسكرية، ثم سارع بعد ذلك إلى الدفاع عن البلدات المجاورة بما في ذلك مجتمع كيبوتس بئيري المدمر".نتنياهو لفت أيضا في معرض حديثه إلى أنّ كثيرين فعلوا كما فعل أشرف إذ حارب الجنود المسلمون في الجيش الإسرائيلي إلى جانب رفاقهم اليهود والدروز والمسيحيين وغيرهم وفق قوله بشجاعة هائلة، وهؤلاء هم جنود إسرائيل يأتون من كل عرق ودين وتوجه سياسي.