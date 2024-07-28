لبنان على صفيح ساخن.. إلغاء رحلات طيران وحزب الله يستنفر

وذكر بيان للشركة، انه "تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تأخير عودة بعض رحلاتها الى بيروت من مساء 28 تموز2024 الى صباح 29 تموز 2024".وأضافت انه "يسمح للركاب المحجوزين حصرا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانا لمرة واحدة".وفي غضون ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أمنيين، أن “حزب الله في حالة تأهب قصوى وأخلى بعض المواقع الرئيسية في شرق وجنوب لبنان تحسبا لأي تصعيد إسرائيلي”.يشار إلى أن إسرائيل كانت قد هددت برد قوي و”ثمن باهظ”، على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجدل شمس في الجولان المحتل، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، أمس السبت.