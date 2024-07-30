إعلام إسرائيلي يكشف هوية المستهدف بضربة بيروت

وذكر الإعلام الإسرائيلي، إن "الضربة استهدفت المستشار العسكري الكبير لزعيم حزب الله ، فؤاد شكر الذي كان مدير مشروع الصواريخ في الحزب".واضاف، أن "فؤاد شاكر يعتبر الرجل الثاني في حزب الله".بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهداف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس.واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب.ولم يتسنَ بعد التأكد من هوية الضحايا الذين وقعوا نتيجة الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت قبل قليل.