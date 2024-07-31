في ذروة التصعيد.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا

وقال فخر الدين ألتون، رئيس قسم الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية: "سيجري رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، زيارة إلى بلادنا، في يومي 14 و15 أغسطس".وأضاف: "عباس، سيلتقي برئيسنا رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء 14 أغسطس، وسيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، يوم الأربعاء 15 أغسطس".وفي وقت سابق، قال سفير فلسطين لدى تركيا مصطفى فايد إن عباس وافق على تلبية الدعوة لزيارة تركيا ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.ويأتي تحديد موعد الزيارة في وقت تشهد في المنطقة تصعيداً بلغ ذروته، وذلك ضرب مبنى سكني في الضاحية الجنوبية بدولة لبنان وسط انباء عن استشهاد الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر، اعقب ذلك ضربة صاروخية على مقار للحشد الشعبي في بابل داخل العراق، ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.