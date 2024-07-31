السيد الخامنئي يصلي على جثمان إسماعيل هنية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، السيد علي الخامنئي، سيصلي صباح غد الخميس، في جامعة طهران، على جثمان الشهيد إسماعيل هنية المجاهد البارز في المقاومة الفلسطينية.وستبدأ الصلاة، وفق تسنيم، الساعة 8:30 صباحا.وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد اسماعيل هنية في طهران.