أول تعليق للاتحاد الأوروبي بعد اغتيال هنية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، "جميع الأطراف" إلى التزام "أكبر قدر من ضبط النفس" وتجنب "أي تصعيد جديد"، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ضربة نسبتها إيران إلى إسرائيل.



وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "موقف الاتحاد الأوروبي المبدئي يقضي برفض الإعدامات خارج إطار القضاء ودعم دولة القانون، بما في ذلك في إطار القضاء الجنائي الدولي".

وشدد على أن "لا مكسب لأي بلد من تصعيد جديد في الشرق الأوسط".

واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.