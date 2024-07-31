تلميح إسرائيلي لعملية اغتيال هنية

ونشر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية عبر صفحته صورة لهنية مع ختم أحمر اللون على جبينه مكتوب عليه عبارة "تم القضاء عليه، eliminated".وكتب مع الصورة: "تم القضاء عليه: قُتل إسماعيل هنية، القائد الأعلى لحركة حماس، في ضربة دقيقة في طهران، إيران".وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.