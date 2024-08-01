دول عربية بارزة لم تدن عملية اغتيال هنية.. تعرف عليها

الإمارات تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرارhttps://t.co/k8nxN1LTVg
— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 31, 2024
الإمارات تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرارhttps://t.co/k8nxN1LTVg
وزارة الخارجية تحذر من خطورة عمليات التصعيد في المنطقةhttps://t.co/1Ef11SuiX2 pic.twitter.com/xoetbaJbMU
— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) July 31, 2024
وزارة الخارجية تحذر من خطورة عمليات التصعيد في المنطقةhttps://t.co/1Ef11SuiX2 pic.twitter.com/xoetbaJbMU