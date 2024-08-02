بايدن: مقتل هنية لا يساعد في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

ويعد هذا أول تعليق على لسان بايدن على اغتيال هنية فجر الأربعاء الماضي، بضربة استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.وأضاف بايدن خلال استقباله لمواطنيه العائدين إثر صفقة تبادل سجناء مع روسيا أنه أجرى "محادثات مباشرة للغاية مع نتنياهو".وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق الخميس عن اتصال بين بايدن ونتنياهو استمر 30 دقيقة، وانضمت له نائبة بايدن، كامالا هاريس، في محاولة لمنع تحول سلسلة الاغتيالات الإسرائيلية في بيروت وطهران إلى حرب إقليمية.وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن "أكد التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك الجماعات التابعة لها مثل حماس وحزب الله والحوثيين".وقال البيان إنه "ناقش الرئيس بايدن الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك ضد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، لتشمل نشر عتاد عسكري دفاعي أمريكي جديد لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة".وإلى جانب هذا الالتزام بالدفاع عن إسرائيل، أكد بايدن على أهمية الجهود الجارية لتهدئة التوترات الأوسع في المنطقة، بحسب البيان ذاته الذي أشار إلى أن كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن والتي يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، انضمت إلى الاتصال بين بايدن ونتنياهو.