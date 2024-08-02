وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحركة الفلسطينية في قطاع غزة باسم نعيم لوكالة "نوفوستي": "لا يوجد شيء جديد بشأن العمل الداخلي لحماس".وأشار نعيم إلى أن "انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة يجب أن يتم بعد عقد اجتماع مجلسها الاستشاري، وبعد ذلك يجري الإعلان رسميا عن تعيين رئيس جديد لمكتب "حماس" السياسي".