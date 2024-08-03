"حماس" تبدأ مشاورات لاختيار رئيس جديد للحركة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، بدء مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد لها بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.





وأضافت أن "مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها.. وستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها"



وأكدت الحركة أن ما "تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة". وقالت حماس في بيان إن: "قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة".وأضافت أن "مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها.. وستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها"وأكدت الحركة أن ما "تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة".

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء الماضي، تعرض رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية لعملية اغتيال في طهران، مما عزز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قتل بواسطة "مقذوف قصير المدى" أطلق على مقر إقامته في طهران.