إطلاق 50 صاروخا باتجاه "مستوطنات" عدة

أفادت وسائل اعلام دولية، اليوم الأحد، بسماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي بمنطقة الجليل الأعلى، إثر رشقة صواريخ كبيرة من لبنان.



وأشار موقع "روسيا اليوم"، إلى إنطلاق رشقة صاروخية كبيرة بإتجاه إصبع الجليل، سمع بعدها دوي انفجارات ضخمة وشوهدت الصواريخ الإعتراضية الإسرائيلية تعمل في المكان.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري: "أنباء عن إطلاق 50 صاروخا من لبنان نحو الجليل قبل قليل".

بدورها، قالت القناة "الـ14 الإسرائيلية"، إن "نحو 50 صاروخا أطلقت قبل قليل من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى".