نتنياهو يتحدث عن السيطرة على معبر رفح وفيلادلفيا

وقال نتنياهو في تصريحات صحافية، "نضالنا ضد من يريدون قتلنا مستمر وسنستهدفهم في كل مكان".

وأضاف "سنعيد جميع المختطفين ولن نستكين في كافة مناطق القتال حتى تحقيق النصر"، مشددا بالقول "السيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا أمر مهم جدا لنا".