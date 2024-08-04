"حماس" تحدد موعد اختيار قائد جديد لها

وقال نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، "غادرنا قائد إسماعيل هنية، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد".

وأضاف "نحن قيادة موحدة، نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية وبكل حب، وما هي إلا أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لهذه الحركة".

ولفت الحية الى أن "الشهيد هنية كان رئيسا لوزراء الشعب الفلسطيني، لكنه كان رئيسا للوزراء ولمقاومة الشعب الذي يريد أن يصل إلى الحرية والعودة"، مضيفا "صلينا على الشهيد القائد هنية في إيران، وصلينا عليه في قطر، وتوحدت الأمة على الصلاة عليه".