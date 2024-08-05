إيران تكشف تفاصيل الرد على اغتيال هنية

وقال وزير الاستخبارات الإيرانية أن "رد بلاده على اغتيال إسماعيل هنية سيكون قويا، ولن تحد التحركات الدبلوماسية من شدته".

الى ذلك، أكدت شركة المطارات الإيرانية أنه "لا توجد قيود على تحليق الطيران غرب وشمال غرب البلاد ويتم تسيير الرحلات الجوية لجميع وجهاتها".

يشار الى أن منطقة الشرق الأوسط، تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.