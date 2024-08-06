إطلاق 15 صاروخا نحو "الجليل الأعلى"

وقالت القناة، إنه "تم رصد إطلاق 15 صاروخا على الأقل نحو 7 بلدات بالجليل الأعلى في القصف الأخير من لبنان".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.