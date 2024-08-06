حماس تعلن اختيار يحيى السنوار خلفا لهنية

وقالت الحركة، في بيان: "تعلن حركة حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد إسماعيل هنية".





وكان هنية اغتيل في هجوم في العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع الماضي. وكانت حماس قد أعلنت، السبت، إجراءها مشاورات واسعة لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي بعد اغتيال هنية.وكان هنية اغتيل في هجوم في العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع الماضي.