أول رد "إسرائيلي" على اختيار السنوار خلفا لهنية

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب كاتس: "تعيين السنوار رئيسا لـ"حماس" سبب آخر للقضاء عليه ومحو الحركة عن الأرض".

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلنت حركة "حماس" في بيان لها، أنها "بعد مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية، قررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اختيار الأخ القائد المجاهد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية".

جدير بالذكر أن إسماعيل هنية (62 عاما) تم اغتياله جراء استهداف غرفته في قصر الضيافة بالعاصمة الإيرانية طهران عقب حضوره احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.