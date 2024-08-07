أول تعليق سعودي على اغتيال هنية

أكد نائب وزير الخارجية السعودي، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

وكان هنية اغتيل بهجوم في العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع الماضي بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقال وليد بن عبد الكريم الخريجي في بيان نشرته الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن "حكومة المملكة تستشعر خطورة الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، متجاهلة المواثيق والقرارات الدولية".

وأضاف أن "اغتيال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق خلال زيارته طهران الأسبوع الماضي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين".



وأفاد في البيان بأن "حكومة المملكة العربية السعودية وانطلاقا من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على للمدنيين كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وفقا للمواثيق الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي".



وأعرب عن قلق "المملكة الشديد من تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية ونقص الغذاء والدواء والوقود إلى استنزاف كامل القطاعات الصحة تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المرضى وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن مأوى".





