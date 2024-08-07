الاتحاد الأوروبي بشأن غزة: تجويع المدنيين عمدا جريمة حرب

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن تجويع المدنيين عمدا في قطاع غزة يشكل جريمة حرب.

وقال جوزيب بوريل في تصريحات صحافية، "ندين بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن تجويع المدنيين في غزة".