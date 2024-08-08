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منع خطيب الأقصى من دخول المسجد لستة أشهر
الساحة الفلسطينية
2024-08-08 | 08:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
816 مشاهدة
منعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري (85 عامًا) من دخول المسجد، لفترة ستة أشهر.
وقال خالد زبارقة محامي الشيخ صبري، في بيان نقلته وكالة "الأناضول": "أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارًا بمنع سماحة الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لفترة ستة أشهر".
وحتى اللحظة لم تصدر إفادة من الشرطة الإسرائيلية في هذا الشأن.
والجمعة، اعتقلت الشرطة الشيخ صبري لعدة ساعات؛ بعد أن نعى في خطبة الجمعة بالأقصى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الذي اغتيل نهاية تموز الماضي.
واتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، وبينما تلتزم الأخيرة الصمت، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارة لطهران.
ويأتي تحرك إسرائيل الجديد بحق الشيخ صبري، في وقت تشن فيه منذ أكثر من 10 أشهر حربا على قطاع غزة.
المحرر:
سعد أحمد
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خطيب المسجد الاقصى
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