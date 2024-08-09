الحكومة اللبنانية تدعم البيان القطري الأمريكي المصري بشأن الهدنة في غزة

وأضافت الحكومة اللبنانية في بيان أنها "تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن الضروري تقديم الإغاثة الفورية إلى الشعب الفلسطيني في غزة والرهائن وعائلاتهم الذين تحمّلوا معاناة هائلة".وتابعت: "الجهود التي بذلها القادة الثلاثة والجهات المعنية في دولهم لوضع "اتفاق إطار" تستحق الثناء. وتقدّر الحكومة اللبنانية أهمية إنهاء اتفاق وقف النار وإطلاق الرهائن والمعتقلين استنادًا إلى المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن وأقرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 2735".وذكرت الحكومة اللبنانية أنها "تعتبر لا مجال للتأخير الإضافي، وتحض كل الأطراف المعنيين على تعجيل عملية إطلاق الرهائن، وبدء وقف النار، وتنفيذ الاتفاق من دون تردد".وأردفت بقولها: "كما تعتزم دعم تقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الاخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنيين"مشيرة إلى أنها تعلن الانضمام إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة الخميس 15 آب، في الدوحة أو القاهرة، لإنهاء الإتفاق وبدء تنفيذه على الفور.وفي وقت سابق، أكد قادة مصر والولايات المتحدة وقطر، في بيان مشترك، ضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بالإضافة لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى.وأضاف قادة مصر الدول الثلاث، خلال البيان المشترك، أنهم سعوا على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليًا على الطاولة، ولا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، بحسب بيان رسمي للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.يشار إلى أن الخارجية المصرية أعلنت مؤخراً عن اتصالات دبلوماسية، شملت إيران بخلاف الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الأيام الماضية، "بهدف احتواء التصعيد بالمنطقة".