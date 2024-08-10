الجزائر تدعو لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن

وقال مصدر دبلوماسي جزائري من داخل مجلس الأمن بحسب وكالة "تاس": "يمكنني تأكيد طلب الجزائر لعقد اجتماع بهذا الخصوص".وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الاجتماع وصيغته.وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه مدرسة التابعين التي تؤوي نحو 2000 نازح، ما أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني كانوا يقيمون صلاة الفجر داخل المدرسة.وعبرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز عن استهجانها للمجزرة الجديدة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت ألبانيز في تصريح صحفي: "لا يمكن لدول متحضرة أن تقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، مضيفة: "كيف يتقبل العالم هذه الإبادة!".