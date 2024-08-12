مقتل وإصابة ثلاثة أسرى "إسرائيليين" باطلاق نار من حراس

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام"، مساء اليوم الاثنين، مقتل "أسير إسرائيلي" وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة، بعد أن أطلق حارسان النار عليهم.

وقال أبو عبيدة عبر قناته على "تلغرام": "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن".

وأضاف: "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة".

وأكد المتحدث باسم "كتائب القسام" أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها.