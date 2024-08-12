غزة.. حصيلة جديدة تخص ضحايا "الحرب الإسرائيلية"

وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية راح ضحيتها 142 شهيدا وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، وبلغ عدد الإصابات 150 إصابة".ودخلت "الحرب الإسرائيلية" على قطاع غزة، الاثنين، يومها الـ311، حيث كثف "الجيش الإسرائيلي" من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، فيما أعلن عن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب القطاع.وتجاوز عدد المفقودين منذ بداية الحرب 10 آلاف شخص، بحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.وتتواصل الحرب وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والشيوخ، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.