أول رد "إسرائيلي" على القصف الذي نفذته حماس اليوم

قال "الجيش الإسرائيلي"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ التي دكت تل أبيب اليوم انطلقت من المنطقة الانسانية في خان يونس.

وأضاف البيان أنه "وبناء على المعطيات المتوفرة في حيازة الجيش حول الضربة الصاروخية التي أطلقتها كتائب القسام نحو تل أبيب تم وقف المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز M90.



وقالت "كتائب القسام" إن، القصف جاء "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".



