الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة اشتباكات "طوباس" الصباحية

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء عملية أمنية في طوباس وطمون شمال شرقي الضفة الغربية، فيما شهدت المنطقة صباحا اشتباكات عنيفة بين القوات المقتحمة ومقاومين فلسطينيين.وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت صباح اليوم، بأن اشتباكات دارت بين مقاومين فلسطينيين، من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى، والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت طوباس وطمون، وحاصرت منزلا وقصفته بقذائف إنيرغا، وشنت غارات جوية باستخدام الطيران المسير.