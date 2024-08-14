تعليق أمريكي جديد يخص وقف إطلاق النار في غزة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مستجدات تخص وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة بحث الأمر مع قطر ومصر.

وقالت الخارجية في بيان، إن وزيرها "بلينكن بحث في اتصال مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف البيان "الجانبان أكدا أنه لا ينبغي لأي طرف أن يتخذ إجراءات تقوض جهود التوصل إلى اتفاق"، مشيرا الى أن "بلينكن ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر أكدا على بيان قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر"، لافتا الى أن "بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على دور بلاده الحاسم لتحقيق السلام في المنطقة".