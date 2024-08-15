استمرار المفاوضات بشأن غزة ليوم آخر.. "الخلافات كبيرة"

وقال مسؤول مطلع بحسب وكالة "رويترز"، إن "محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة مستمرة مساء الخميس، ومن المتوقع أن يستأنف جميع المشاركين الاجتماع غدا الجمعة".من جانبها، قالت مصادر مصرية مطلعة على المفاوضات إن الخلافات بين الأطراف المعنية "ما تزال كبيرة".ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن "مصدر مصري رفيع المستوى" قوله، إن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف.وتعقد هذه المفاوضات بمشاركة الولايات المتحدة ومصر وقطر و"إسرائيل" في ظل غياب وفد يمثل حماس، التي أعلنت رفضها إعادة التفاوض على ما تم الاتفاق عليه سابقا، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة وإطالة أمد الحرب.