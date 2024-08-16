بسبب مخاوف من فيروس خطير.. طلب أممي لهدنة في غزة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يتوعد: سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497238-638594091300511186.jpg
بسبب مخاوف من فيروس خطير.. طلب أممي لهدنة في غزة
الساحة الفلسطينية
2024-08-16 | 08:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,579 مشاهدة
وجهت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، طلبا بهدنة لسبعة أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.
وقالت منظمة الصحة العالمية ان "وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي النوع 2 للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر".
وأضافت "في غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة".
وفي تموز الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية، أن "هناك احتمال كبير لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي المزري وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب".
وقال أياديل ساباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إنه "تم رصد فيروس شلل الأطفال من عينات من مياه الصرف الصحي في غزة".
وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس"هناك خطر كبير لانتشار فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في غزة، ليس فقط بسبب اكتشافه بل بسبب الوضع السيئ للغاية فيما يتعلق بالصرف الصحي للمياه".
وأوضح بالقول: "قد ينتشر أيضا على المستوى الدولي، في مرحلة صعبة جدا".
وشلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة.
ويحذر مسؤولو الصحة العامة ومنظمات إغاثة من أنه إذا لم تتوفر خدمات صحية مناسبة، سيصبح سكان غزة على وجه الخصوص عُرضة لتفشي الأمراض.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بايدن يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة
14:54 | 2024-08-16
البيت الابيض عن مفاوضات هدنة غزة: "بداية مشجعة"
11:42 | 2024-08-15
الحكومة اللبنانية تدعم البيان القطري الأمريكي المصري بشأن الهدنة في غزة
05:16 | 2024-08-09
مفاوضات هدنة غزة تعود إلى الصفر
01:48 | 2024-07-30
الامم المتحدة
غزة
هدنة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من الأسبوع المقبل؟
محليات
33.1%
05:25 | 2024-08-15
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من الأسبوع المقبل؟
05:25 | 2024-08-15
الطقس: العراقيون موعودون بـ10 أيام "مرهقة".. و4 ساعات على الزائرين "الاختباء منها" يوميًا
أخبار الطقس
25.91%
02:05 | 2024-08-16
الطقس: العراقيون موعودون بـ10 أيام "مرهقة".. و4 ساعات على الزائرين "الاختباء منها" يوميًا
02:05 | 2024-08-16
دخلت 5 الاف عجلة ويوجد 72 موكبا فقط.. هل "اختفى" ألفي موكب إيراني في العراق؟
محليات
21.52%
03:00 | 2024-08-16
دخلت 5 الاف عجلة ويوجد 72 موكبا فقط.. هل "اختفى" ألفي موكب إيراني في العراق؟
03:00 | 2024-08-16
تحديد موعد افتتاح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين
محليات
19.46%
16:22 | 2024-08-15
تحديد موعد افتتاح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين
16:22 | 2024-08-15
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟- حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟- حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
العراق في دقيقة
16-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-16
العراق في دقيقة
16-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-16
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء 15-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-15
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء 15-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-15
بعد التحري
تستر وكواليس مشبوهة.. فساد يهدد الارواح ويشعل انبوب غاز الوسط - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-14
بعد التحري
تستر وكواليس مشبوهة.. فساد يهدد الارواح ويشعل انبوب غاز الوسط - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-14
الأكثر مشاهدة
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
Biotic
التسمم الغذائي وسوء التغذية عند الأطفال - الحلقة ١٨ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟- حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
فن نيوز
ما علاقة كاظم الساهر بمصر؟- حلقة ١٨ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-16
العراق في دقيقة
16-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-16
العراق في دقيقة
16-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-16
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
عشرين
رئاسة البرلمان.. ازمة تتقادم وصراع يتجدد - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
Celebrity
اللاعب العراقي حسين عبد الواحد - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
Morning Live
الفصلية .. عرف عشائري ضحيته المرأة - حلقة ٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
ناس وناس
اربيل سوق شيخ الله - الحلقة ٨٩ | الموسم 4
05:00 | 2024-08-15
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء 15-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-15
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء 15-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-15
بعد التحري
تستر وكواليس مشبوهة.. فساد يهدد الارواح ويشعل انبوب غاز الوسط - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-14
بعد التحري
تستر وكواليس مشبوهة.. فساد يهدد الارواح ويشعل انبوب غاز الوسط - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-14
اخترنا لك
تسجيل أول إصابة مؤكدة لفيروس شلل الأطفال في غزة
15:27 | 2024-08-16
بايدن يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق حول هدنة في غزة
14:54 | 2024-08-16
"أميركان أيرلاينز" تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى العام المقبل
13:29 | 2024-08-16
حماس تبدي موقفاً من هدنة الأيام السبعة
13:02 | 2024-08-16
استمرار المفاوضات بشأن غزة ليوم آخر.. "الخلافات كبيرة"
15:29 | 2024-08-15
بايدن يعلق على "مفاوضات الدوحة": مستمرة
14:19 | 2024-08-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.