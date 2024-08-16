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"أميركان أيرلاينز" تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى العام المقبل

الساحة الفلسطينية

2024-08-16 | 13:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;أميركان أيرلاينز&quot; تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى العام المقبل
591 مشاهدة

أعلنت شركة "أميركان أيرلاينز"، يوم الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى نيسان/ أبريل 2025.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: "موجة إلغاء الرحلات مستمرة.. أميركان إيرلاينز تلغي رحلاتها حتى نيسان/ أبريل 2025".

وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وقائد كبير في جماعة حزب الله اللبنانية.

ومن بين هذه الشركات؛ الخطوط الجوية الهندية، والتي أعلنت عبر "إكس"، قبل أيام تعليق الرحلات المقررة من تل أبيب وإليها بأثر فوري.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان لرويترز إنها أوقفت تسيير رحلات عبر المجال الجوي الإيراني مطلع آب/ أغسطس الجاري إنها تستخدم مسارات بديلة، مؤكدة أن السلامة هي أولويتها القصوى.

وحذرت بريطانيا الطيارين الشهر الماضي من المخاطر المحتملة من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري في المجال الجوي اللبناني.

وقالت أو.بي.إس جروب إن الطيران المدني سيواجه على الأرجح في حالة اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط خطر عبور طائرات مسيرة وصواريخ في الممرات الجوية، بالإضافة إلى زيادة خطر العبث بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، وهي ظاهرة متنامية في لبنان وإسرائيل حيث يبث الجيشان وأطراف أخرى إشارات تخدع نظام تحديد المواقع العالمي بالطائرات لتجعل الطيار يعتقد أنه في مكان آخر.
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