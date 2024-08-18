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حزب الله يكذب رواية "وول ستريت ‏جورنال" بشأن اغتيال فؤاد شكر

الساحة الفلسطينية

2024-08-18 | 09:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حزب الله يكذب رواية &quot;وول ستريت ‏جورنال&quot; بشأن اغتيال فؤاد شكر
1,742 مشاهدة

كذب حزب الله اللبناني، اليوم الاحد، رواية أوردتها صحيفة "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏حول اغتيال الرجل الثاني في الحزب فؤاد شكر.

وذكر بيان للحزب، تابعته السومرية نيوز، أنه "تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا الرواية المختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق. ".

وأكدت العلاقات الإعلامية، وفق البيان، أنّ "أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق. وبالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".‏

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية، تفاصيل جديدة عن عمليّة اغتيال القياديّ الكبير في حزب الله فؤاد شكر، بعد استهداف إسرائيلي لمبنى سكني في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وبحسب الصحيفة، فإن عملية الاغتيال تضمنت اختراق الشبكة الداخلية لـ”حزب الله” بالإضافة إلى مكالمة هاتفية أوصلت شكر إلى الطابق السابع من المبنى الذي يعيشُ ويعمل فيه أيضاً.
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