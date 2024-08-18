5 توائم صغار ضحية "غارة إسرائيلية" على غزة

وشمل القصف الإسرائيلي غارة في وقت مبكر من صباح الأحد على منزل في بلدة دير البلح بوسط غزة أسفرت عن استشهاد امرأة و6 من أطفالها، بحسب مستشفى شهداء الأقصى.وقال جد الأطفال محمد عوض خطاب إن ابنته، وهي معلمة، كانت مع زوجها وأطفالها الستة عندما قصف منزلهم.وكان أصغر طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا، أما الآخرون فكانوا 5 توائم يبلغون من العمر 10 سنوات، حسبما قال المستشفى.كما أسفرت غارة أخرى شرق دير البلح عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل، وأصابت غارة في بلدة جباليا الشمالية شقتين، مما أسفر عن استشهاد رجلين وامرأة وابنتها، وفقا لوزارة الصحة في غزة.كما أسفرت غارتان في وسط غزة عن استشهاد 9 أشخاص، وفقا لمستشفى العودة.وتسببت الحرب عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية المحلية، وشردت الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودفعت الخبراء إلى التحذير من المجاعة وتفشي أمراض مثل شلل الأطفال.