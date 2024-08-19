دام 3 ساعات.. الكشف عن تفاصيل اجتماع نتنياهو وبلينكن

وأشار مكتب نتنياهو في بيان، إلى أن "نتنياهو أكد لبلينكن التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الأخير، بشأن إطلاق سراح المحتجزين، والذي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات إسرائيل الأمنية، والتي يتمسك بها بقوة"، مبيناً أن "اللقاء استمر حوالي 3 ساعات".وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التقى قبل اجتماعه بنتنياهو، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الذي كتب بعد لقائه معه عبر منصة "إكس"، أن "إسرائيل محاطة ومهددة بالإرهاب على جبهات مختلفة، لكنها في الوقت نفسه محاطة ومدعومة أيضا من قبل الحلفاء والأصدقاء، وعلى رأسهم أمريكا".