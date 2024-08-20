واشنطن تتوقع استمرار المحادثات بشأن غزة

توقع مسؤول أمريكي بارز، مساء الثلاثاء، استمرار المحادثات بشأن وقف اطلاق النار في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي بحسب "الجزيرة نت"، إن "تصريحات نتنياهو المتشددة بشأن غزة غير بناءة، ولا صحة للتقارير بأن بلينكن اقتنع بمطلب إسرائيل البقاء في فيلادلفيا".

وأضاف أن "واشنطن تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع".

وسبق أن أكد بايدن، يوم الجمعة الماضي، إن الأطراف المشاركة في مفاوضات غزة أصبحت أقرب للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.



وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، الجمعة، تقديم مقترح جديد خلال محادثات الدوحة التي استمرت يومين "يقلّص الفجوات" بين "إسرائيل" وحركة حماس التي أعلنت رفضه.